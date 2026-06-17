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Мбаппе повторил достижение Месси на чемпионатах мира

Килиан Мбаппе отметился забитым мячом в матче первого тура группового этапа чемпионата мира - 2026 против сборной Сенегала и повторил достижение Лионеля Месси по количеству голов на мундиалях.
Фото: ФИФА
Форвард французской команды отличился во втором тайме встречи, которая проходит на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде. Благодаря этому голу Мбаппе довёл свой счёт до 13 забитых мячей на чемпионатах мира.

Примечательно, что для достижения этой отметки нападающему потребовалось всего 15 матчей. У Лионеля Месси также 13 голов на мировых первенствах, однако аргентинец провёл на турнирах 26 встреч.

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