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Португалия с Роналду не смогла обыграть ДР Конго в матче ЧМ-2026

Сборная Португалии потеряла очки в стартовом матче чемпионата мира - 2026 с ДР Конго - 1:1.
Фото: ФИФА
Португальцы быстро вышли вперёд благодаря точному удару Жоау Невеша. Полузащитник отличился уже на шестой минуте, замкнув подачу с фланга ударом головой.

Однако удержать преимущество до перерыва европейская команда не смогла. На пятой компенсированной минуте первого тайма Йоан Висса отправил мяч в сетку после навеса в штрафную и принёс сборной ДР Конго исторический гол - первый для команды на чемпионатах мира за 52 года.

Капитан португальцев Криштиану Роналду провёл на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.

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