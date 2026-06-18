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"Не покидает мысль, что это всё про деньги". Семак - о главной проблеме ЧМ-2026

Сергей Семак поделился мнением о чемпионате мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Фото: ФК "Зенит"
Главный тренер "Зенита" считает, что расширение турнира связано прежде всего с коммерческой составляющей.

- Как специалиста и как болельщика не покидает мысль, что это всё про деньги: больше матчей - больше денег. Значительная разница в уровне команд. Америка впереди планеты всей по коммерции в спорте, - приводит слова Семака Sputnik.

Мировое первенство стартовало на прошлой неделе. Турнир впервые проходит с участием 48 национальных команд. Финальный матч мундиаля пройдёт 19 июля.

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