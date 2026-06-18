"Не покидает мысль, что это всё про деньги". Семак - о главной проблеме ЧМ-2026

Сергей Семак поделился мнением о чемпионате мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Фото: ФК "Зенит"





- Как специалиста и как болельщика не покидает мысль, что это всё про деньги: больше матчей - больше денег. Значительная разница в уровне команд. Америка впереди планеты всей по коммерции в спорте, - приводит слова Семака Sputnik

Мировое первенство стартовало на прошлой неделе. Турнир впервые проходит с участием 48 национальных команд. Финальный матч мундиаля пройдёт 19 июля. Главный тренер " Зенита " считает, что расширение турнира связано прежде всего с коммерческой составляющей.Мировое первенство стартовало на прошлой неделе. Турнир впервые проходит с участием 48 национальных команд. Финальный матч мундиаля пройдёт 19 июля.