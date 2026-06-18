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Комбаров - о Месси: потрясающий футболист, выдающийся

Кирилл Комбаров уверен, что Лионель Месси ещё не раз напомнит о себе на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФИФА
Бывший футболист сборной России оценил игру капитана аргентинской команды после его яркого выступления в матче с Алжиром.

- Потрясающий футболист, выдающийся. Уверен, он ещё будет забивать на этом чемпионате мира, возможно, мы еще раз увидим хет-трик. Месси находится в хорошей форме, - приводит слова Комбарова "Матч ТВ".

В первом туре группового этапа аргентинец оформил хет-трик и помог своей сборной добиться уверенной победы. Благодаря этим голам Месси сравнялся с Мирославом Клозе по числу мячей, забитых на чемпионатах мира - теперь на счету обоих по 16 точных ударов.

Уже в ближайших встречах группы J с Австрией и Иорданией 38-летний форвард может стать единоличным рекордсменом турнира.

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