Комбаров - о Месси: потрясающий футболист, выдающийся

Кирилл Комбаров уверен, что Лионель Месси ещё не раз напомнит о себе на чемпионате мира 2026 года.

Фото: ФИФА





- Потрясающий футболист, выдающийся. Уверен, он ещё будет забивать на этом чемпионате мира, возможно, мы еще раз увидим хет-трик. Месси находится в хорошей форме, - приводит слова Комбарова "Матч ТВ"

В первом туре группового этапа аргентинец оформил хет-трик и помог своей сборной добиться уверенной победы. Благодаря этим голам Месси сравнялся с Мирославом Клозе по числу мячей, забитых на чемпионатах мира - теперь на счету обоих по 16 точных ударов.



Уже в ближайших встречах группы J с Австрией и Иорданией 38-летний форвард может стать единоличным рекордсменом турнира. Бывший футболист сборной России оценил игру капитана аргентинской команды после его яркого выступления в матче с Алжиром.В первом туре группового этапа аргентинец оформил хет-трик и помог своей сборной добиться уверенной победы. Благодаря этим голам Месси сравнялся с Мирославом Клозе по числу мячей, забитых на чемпионатах мира - теперь на счету обоих по 16 точных ударов.Уже в ближайших встречах группы J с Австрией и Иорданией 38-летний форвард может стать единоличным рекордсменом турнира.