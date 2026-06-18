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Названа возможная причина слёз Месси во время матча с Алжиром

Лионель Месси эмоционально отреагировал на свой первый гол в стартовом матче сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФИФА
Как сообщает La Opinion, слёзы форварда во время встречи с Алжиром могли быть связаны с состоянием здоровья его отца Хорхе.

После матча аргентинец признался, что не смог сдержать эмоций после гола на 17-й минуте. По словам Месси, причиной стали тяжёлые переживания последних дней, не связанные с футболом. По данным источника, речь может идти о серьёзной болезни его 67-летнего отца, однако подробности и точный диагноз не раскрываются.

В поединке группового этапа аргентинцы одержали уверенную победу со счётом 3:0, а сам Месси оформил хет-трик.

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