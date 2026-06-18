Гол в компенсированное время принёс Гане победу над Панамой

Сборная Ганы вырвала победу в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Панамы.

Фото: ФИФА

Судьба встречи решилась уже в компенсированное ко второму тайму время. Команды долгое время не могли открыть счёт, однако на пятой добавленной минуте отличился полузащитник ганской команды Калеб Йиренки. Его гол оказался единственным в матче и принёс африканской сборной три очка.



Чемпионат мира-2026



Группа L. 1 тур



Гол: Йиренки, 90+5



Гана: Ати-Зиги, (Асаре, 46), Аджети, Менса, Опоку, Сеная, Йиренки, Семеньо, Овусу, (Сибо, 78), Сулемана, (Томас-Асанте, 58), Нуама, (Фатаву, 58), Айю, (Аду, 87).



Панама: Москера, Блэкман, (Годой, 90), Кордоба, Рамос, Харви, Андраде, Мурильо, Мартинес, (Фахардо, 63), Пума, (Диас, 74), Барсенас, Ватерман (Лондоньо, 63).



Предупреждения: Йиренки, 16, Блэкман, 72, Харви, 90+9