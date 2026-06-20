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Нобоа - о ценах на ЧМ-26: очень дорого!

Экс-игрок сборной Эквадора Кристиан Нобоа высказался о ценах на билеты на ЧМ-26.
Фото: ФК "Сочи"
По словам Нобоа, билеты на ЧМ-26 очень дорогие, но он планирует посетить матчи.

- Кстати, ближе к началу июля планирую прилететь в США. Хочу посетить Майами, Нью-Йорк и Нью-Джерси. Если там будут матчи, постараюсь попасть на них.
В курсе цен на билеты. Очень дорого! Но, знаете, сейчас везде так. Иногда есть желание прилететь в Россию, но цены просто огромные, - приводит слова Нобоа "СЭ".

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде, он будет длиться до 19 июля. Напомним, что на групповом этапе мундиаля принимают участие 48 национальных команд, а в плей-офф можно выйти, заняв в квартете третье место. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Кристиан Нобоа выступал за "Сочи", "Ростов", московское "Динамо", казанский "Рубин" и петербургский "Зенит". На его счету 83 матча в составе сборной Эквадора и 4 забитых мяча. Полузащитник завершил карьеру профессионального футболиста в январе 2025 года.

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