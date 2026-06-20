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Нобоа - о ценах на ЧМ-26: очень дорого!
Сегодня, 15:33
Экс-игрок сборной Эквадора Кристиан Нобоа высказался о ценах на билеты на ЧМ-26.
Фото: ФК "Сочи"
По словам Нобоа, билеты на ЧМ-26 очень дорогие, но он планирует посетить матчи.
- Кстати, ближе к началу июля планирую прилететь в США. Хочу посетить Майами, Нью-Йорк и Нью-Джерси. Если там будут матчи, постараюсь попасть на них.
В курсе цен на билеты. Очень дорого! Но, знаете, сейчас везде так. Иногда есть желание прилететь в Россию, но цены просто огромные, - приводит слова Нобоа
"СЭ"
.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде, он будет длиться до 19 июля. Напомним, что на групповом этапе мундиаля принимают участие 48 национальных команд, а в плей-офф можно выйти, заняв в квартете третье место. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
Кристиан Нобоа выступал за "Сочи", "
Ростов
", московское "
Динамо
", казанский "
Рубин
" и петербургский "
Зенит
". На его счету 83 матча в составе сборной Эквадора и 4 забитых мяча. Полузащитник завершил карьеру профессионального футболиста в январе 2025 года.
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Кристиан Нобоа
Чемпионат Мира
Опубликовал:
Даниил Нахлёсткин
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