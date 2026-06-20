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Колосков оценил шансы Узбекистана на выход в плей-офф ЧМ-26

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы сборной Узбекистана на выход в плей-офф чемпионата мира.
Фото: Global Look Press
По словам Колоскова, он сомневается, что Узбекистан выйдет в плей-офф ЧМ.

- У сборной Узбекистана еще есть шансы выйти в плей-офф чемпионата мира. Но, честно говоря, вряд ли это произойдет. Группа непростая, тем более что сборная ДР Конго сыграла вничью с португальцами, - приводит слова Колоскова "РБ Спорт".

В первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года национальная команда Узбекистана уступила Колумбии со счетом 1:3 и на данный момент занимает последнее место в группе K. Во втором туре Узбекистану предстоит сыграть с Португалией, а в третьем - с Демократической Республикой Конго. Напомним, что Узбекистан впервые в истории прошел квалификацию и отобрался на финальный этап мундиаля.

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