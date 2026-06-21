Жоаозиньо оценил шансы Бразилии на победу на ЧМ-2026

Бывший полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо поделился мнением о перспективах сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года.

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- Мне не нравится, как играет сборная Бразилии. Сейчас трудно отнести бразильцев к фаворитам чемпиона мира. Им будет очень тяжело взять трофей с такой игрой, - приводит слова Жоаозиньо "Спорт-Экспресс"

По словам экс-футболиста, нынешняя игра пентакампеонов не позволяет считать их главными претендентами на трофей.Команда Карло Анчелотти начала турнир с ничьей против Марокко (1:1), а во втором туре уверенно переиграла Гаити со счётом 3:0. После двух матчей бразильцы набрали четыре очка и возглавляют группу C.В заключительном туре группового этапа сборная Бразилии встретится с Шотландией.