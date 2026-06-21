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Наумов объяснил, почему Анчелотти доверяет игроку "Зенита"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов оценил игру защитника "Зенита" Дугласа Сантоса в составе сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
По мнению функционера, место футболиста в основе команды Карло Анчелотти объясняется его надёжностью и грамотными действиями на поле.

- Нельзя сказать, что Дуглас Сантос играет как-то ярко, но он действует очень надежно. Анчелотти ставит Сантоса в старт, потому что он играет грамотно, - приводит слова Наумова "Матч ТВ".

В матче второго тура группового этапа бразильцы уверенно обыграли Гаити со счётом 3:0. Дуглас Сантос вновь появился на поле с первых минут и отыграл встречу полностью.

С четырьмя очками после двух туров сборная Бразилии занимает первое место в группе. В заключительном матче группового этапа команда Анчелотти встретится с Шотландией.

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