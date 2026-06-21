Наумов объяснил, почему Анчелотти доверяет игроку "Зенита"

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- Нельзя сказать, что Дуглас Сантос играет как-то ярко, но он действует очень надежно. Анчелотти ставит Сантоса в старт, потому что он играет грамотно, - приводит слова Наумова "Матч ТВ"

По мнению функционера, место футболиста в основе команды Карло Анчелотти объясняется его надёжностью и грамотными действиями на поле.В матче второго тура группового этапа бразильцы уверенно обыграли Гаити со счётом 3:0. Дуглас Сантос вновь появился на поле с первых минут и отыграл встречу полностью.С четырьмя очками после двух туров сборная Бразилии занимает первое место в группе. В заключительном матче группового этапа команда Анчелотти встретится с Шотландией.