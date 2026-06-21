Масалитин оценил решение ЦСКА по главному тренеру

Фото: ПФК ЦСКА

- Я хочу, чтобы команда боролась за чемпионства. А вот назначили Игдисамова… Моё личное мнение, я могу ошибаться, но назначение Игдисамова – риск. Тут может даже не 50 на 50, а ещё меньше, - приводит слова Масалитина Vprognoze.ru

По мнению ветерана клуба, руководство пошло на достаточно рискованный шаг, когда решило оставить специалиста на посту после завершения его временной работы.Напомним, Игдисамов принял команду в мае после ухода Фабио Челестини. Впоследствии клуб отказался от поиска нового наставника и подписал с тренером полноценный контракт.