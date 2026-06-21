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Кот-д`ИвуарЗавершен

Германия впервые с 2014 года вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Германии досрочно решила задачу выхода в плей-офф чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФИФА
Команда Юлиана Нагельсманна набрала максимум очков в двух стартовых турах группового этапа и гарантировала себе место в 1/16 финала турнира.

Во втором матче немцы одержали волевую победу над Кот-д'Ивуаром со счётом 2:1. Ранее Германия разгромила Кюрасао, отправив в ворота соперника семь мячей. Благодаря этим результатам команда с шестью очками занимает первое место в группе Е.

Для немецкой сборной это будет первое участие в плей-офф чемпионата мира с 2014 года. На двух предыдущих мировых первенствах Германия завершала борьбу уже после группового этапа.

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