Испания разгромила Саудовскую Аравию на ЧМ-2026

Сборная Испании одержала первую победу на чемпионате мира 2026 года, уверенно разобравшись с Саудовской Аравией во втором туре группового этапа - 4:0.

Фото: ФИФА

Начало разгрому положил Ламин Ямаль, который на 10-й минуте открыл счёт и забил свой первый мяч на чемпионатах мира. Ещё до перерыва Микель Оярсабаль дважды поразил ворота соперника, оформив дубль с интервалом в три минуты.



После перерыва испанцы довели дело до разгрома. Защитник саудовской сборной Хассан Аль-Тамбакти отправил мяч в собственные ворота.