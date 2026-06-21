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Испания разгромила Саудовскую Аравию на ЧМ-2026

Сборная Испании одержала первую победу на чемпионате мира 2026 года, уверенно разобравшись с Саудовской Аравией во втором туре группового этапа - 4:0.
Фото: ФИФА
Начало разгрому положил Ламин Ямаль, который на 10-й минуте открыл счёт и забил свой первый мяч на чемпионатах мира. Ещё до перерыва Микель Оярсабаль дважды поразил ворота соперника, оформив дубль с интервалом в три минуты.

После перерыва испанцы довели дело до разгрома. Защитник саудовской сборной Хассан Аль-Тамбакти отправил мяч в собственные ворота.

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