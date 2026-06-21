ФИФА выбрала лучшего игрока матча Испания - Саудовская Аравия

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль получил награду лучшему игроку матча после уверенной победы своей команды над Саудовской Аравией во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Фото: ФИФА

Форвард стал одним из главных героев встречи. Сначала именно после его передачи Ламин Ямаль открыл счёт, а затем сам Оярсабаль дважды поразил ворота соперника ещё до перерыва, фактически сняв вопросы о победителе.



Испанцы в итоге отправили в ворота соперника четыре безответных мяча и набрали важные очки в борьбе за выход в плей-офф.