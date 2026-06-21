Генич отреагировал на разгромную победу Испании в матче ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич прокомментировал победу сборной Испании над Саудовской Аравией.

Фото: ФИФА

- Рад за Испанию, хороший матч. Лёгкий. Подвижный. У меня по расписанию Испания - Уругвай. Будем тянуть для "Ла Фурия Роха" первое место в группе, - написал Генич.

По его мнению, испанская команда провела качественную игру и без особых проблем добилась нужного результата в матче мундиаля.Напомним, встреча завершилась уверенной победой испанцев со счётом 4:0. После двух туров команда набрала четыре очка и вышла на первое место в группе H.