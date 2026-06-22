Футболист "Спартака" назвал сборную, которую поддерживает на чемпионате мира

Фото: ФК "Спартак"

- Хотелось бы, чтобы Аргентина выиграла и подтвердила чемпионство. В споре Роналду и Месси всю жизнь за Месси, - приводит слова Дмитриева "Матч ТВ"

Футболист признался, что симпатизирует действующим чемпионам мира из Аргентины и надеется на их очередной успех на турнире.При этом футболист отметил, что из-за плотного графика не успевает смотреть все игры мундиаля в прямом эфире и следит за многими событиями турнира по обзорам.