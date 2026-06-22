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Футболист "Спартака" назвал сборную, которую поддерживает на чемпионате мира

Защитник "Спартака" Игорь Дмитриев рассказал, какую сборную поддерживает на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФК "Спартак"
Футболист признался, что симпатизирует действующим чемпионам мира из Аргентины и надеется на их очередной успех на турнире.

- Хотелось бы, чтобы Аргентина выиграла и подтвердила чемпионство. В споре Роналду и Месси всю жизнь за Месси, - приводит слова Дмитриева "Матч ТВ".

При этом футболист отметил, что из-за плотного графика не успевает смотреть все игры мундиаля в прямом эфире и следит за многими событиями турнира по обзорам.

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