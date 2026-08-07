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"Трабзонспор" официально объявил о подписании Салаха

Турецкий клуб представил звездного новичка.
Фото: ФК "Трабзонспор"
Как сообщает пресс-служба "Трабзонспора", бывший нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал игроком турецкого клуба. Контракт с новичком рассчитан на два года.

Этим летом 34-летний египтянин стал свободным агентом, покинув "Ливерпуль", за который играл с 2017 года, по истечении срока контракта.

В прошлом сезоне Салах провел 41 матч за английскую команду во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость вингера в 22 миллиона евро.

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