"Трабзонспор" официально объявил о подписании Салаха

Турецкий клуб представил звездного новичка.

Фото: ФК "Трабзонспор"

Как сообщает пресс-служба "Трабзонспора", бывший нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал игроком турецкого клуба. Контракт с новичком рассчитан на два года.



Этим летом 34-летний египтянин стал свободным агентом, покинув "Ливерпуль", за который играл с 2017 года, по истечении срока контракта.



В прошлом сезоне Салах провел 41 матч за английскую команду во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость вингера в 22 миллиона евро.