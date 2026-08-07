Даку: всем в моем окружении сказал, что поменяю "Рубин" только на "Спартак"
Мирлинд Даку рассказал, почему перешел в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
Хотя у меня были другие предложения. Но я выбрал "Спартак" — самый большой клуб в России", - передает слова Даку клубная пресс-служба.
Сегодня, 6 августа, "Спартак" официально объявил о переходе нападающего "Рубина" Мирлинда Даку. Московский клуб заключил с албанским форварвардом трехлетний контракт. В составе красно-белых 28-летний игрок будет выступать под 19-м номером.
На счету Даку 38 забитых мячей и 10 голевых передач в 93 матчах за казанскую команду.