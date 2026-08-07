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Футболист "Спартака" прокомментировал календарь команды на старте сезона РПЛ

Полузащитник "Спартака" Владислав Саусь высказался о календаре команды в начале этого чемпионата.
Фото: ФК "Спартак"
"Слабых команд нет. Да, у нас непростой график. Много команд, которые ставят высокие задачи.

Раз такой график нам составили — будем стараться побеждать", - цитирует Сауся "Чемпионат".

В это воскресенье, 9 августа, московский "Спартак" сыграет в 3-м туре Российской Премьер-Лиги против "Краснодара". Матч пройдет в Москве на стадионе "Лукойл Арена", начало - в 20:00 по московскому времени.

Напомним, в первых двух турах чемпионата красно-белые встречались дома с "Родиной" (3:0) и в гостях с грозненским "Ахматом" (2:1). В кубке России команда играла на своем поле против "Оренбурга" (5:1).

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