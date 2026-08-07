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В "Зените" объяснили малое количество игрового времени у Мостового

Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра ответил на вопрос, почему так мало играет вингер Андрей Мостовой.
Фото: ФК "Зенит"
"Конкуренция в команде. Андрей тоже будет получать свои шансы. Мы на него рассчитываем и посмотрим, как дальше будет.

Он не вышел и в Кубке? Это решение главного тренера, на данный момент дают шансы другим футболистам. Мостовой сто процентов их получит. Он же в прошлой игре с "Оренбургом" вышел", - сказал Оливейра.

Андрей Мостовой, выступающий на позиции крайнего флангового нападающего, присоединился к "Зениту" в 2019 году.

В стартовавшем сезоне-2026/27 Мостовой принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, выйдя на замену на 84-й минуте игры против "Оренбурга" (3:0). В первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России с "Балтикой" (1:0) вингер остался на скамейке запасных.

Источник: "СЭ"

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