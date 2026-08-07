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"Это риск, чтобы выиграть здесь трофеи". Даку - о переходе в "Спартак"

Новичок "Спартака" Мирлинд Даку прокомментировал свой переход из "Рубина".
Фото: ФК "Спартак"
"Переход в "Спартак" - риск? Это риск, чтобы выиграть здесь трофеи. Если не рисковать, то не будет красивой истории.

Я пришел сюда выиграть титулы и сделать людей здесь счастливыми", - цитирует Даку пресс-служба клуба.

Ранее московский "Спартак" официально сообщил о трансфере центрфорварда "Рубина" Мирлинда Даку. С албанским футболистом, выбравшим 19-й игровой номер, подписан трехлетний контракт.

Даку присоединился к казанскому клубу летом 2023 года. За это время нападающий сыграл за команду 93 матча и записал в свой актив 38+10 по системе гол плюс пас.

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