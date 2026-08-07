На центральный матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Краснодаром" получили назначение комментаторы Константин Генич и Михаил Моссаковский. Об этом сообщил телеграм-канал "Матч Премьер".
Игра состоится в ближайшее воскресенье, 9 августа. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лукойл Арена", стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Стал известен дуэт комментаторов на центральный матч 3-го тура РПЛ "Спартак" - "Краснодар"
Определены комментаторы, которые отработают на игре между "Спартаком" и "Краснодаром".
Фото: РПЛ