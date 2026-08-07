"Не судите меня по тому, каким я был в "Рубине". Даку обратился к болельщикам "Спартака"

"Хочу попросить не судить меня по тому, каким я был в "Рубине".
Понимаю, что мог выглядеть очень высокомерным, агрессивным. Поверьте, с первой минуты в "Спартаке" я буду отдавать все силы для того, чтобы вы были счастливы", - сказал Даку.
Сегодня, 6 августа, московский "Спартак" официально сообщил о переходе центрального нападающего Мирлинда Даку из "Рубина". Соглашение с игроком подписано на три года. За новую команду форвард будет играть под номером 19.
В составе "Рубина" албанский футболист провел 93 матча во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 10 результативных передач на партнеров.
Источник: ФК "Спартак"