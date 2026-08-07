По данным источника, крайний фланговый нападающий "Локомотива" Александр Руденко избежал серьезной травмы в матче против ЦСКА в первом туре групповом раунде Пути РПЛ Кубка России (1:1, 4:5).
Сообщается, что вингер принимает участие в тренировочном процессе в общей группе.
Напомним, игра проходила во вторник, 4 августа, на "РЖД Арене". Руденко вышел в стартовом составе "железнодорожников" и был заменен на 31-й минуте встречи.
В субботу, 8 августа, красно-зеленые сыграют у себя дома против тольяттинского "Акрона" в 3-м туре чемпионата.
Источник: "РИА Новости"
Игрок "Локомотива" избежал серьезной травмы по итогам матча с ЦСКА - источник
Нападающий "Локомотива" будет готов к игре против "Акрона".
Фото: ФК "Локомотив"