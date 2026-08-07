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Игрок "Локомотива" избежал серьезной травмы по итогам матча с ЦСКА - источник

Нападающий "Локомотива" будет готов к игре против "Акрона".
Фото: ФК "Локомотив"
По данным источника, крайний фланговый нападающий "Локомотива" Александр Руденко избежал серьезной травмы в матче против ЦСКА в первом туре групповом раунде Пути РПЛ Кубка России (1:1, 4:5).

Сообщается, что вингер принимает участие в тренировочном процессе в общей группе.

Напомним, игра проходила во вторник, 4 августа, на "РЖД Арене". Руденко вышел в стартовом составе "железнодорожников" и был заменен на 31-й минуте встречи.

В субботу, 8 августа, красно-зеленые сыграют у себя дома против тольяттинского "Акрона" в 3-м туре чемпионата.

Источник: "РИА Новости"

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