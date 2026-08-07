Осинькин прокомментировал трудности "Сочи" с перелетом на игру против "Торпедо"

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин рассказал о проблемах команды с вылетом в Москву.

Фото: ФК "Сочи"

Есть угроза, что не успеем к матчу? Учитывая, что здесь коллапс уже два дня, вчера и сегодня, накопилось много задержек, такая угроза есть", - сказал Осинькин.