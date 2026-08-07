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Осинькин прокомментировал трудности "Сочи" с перелетом на игру против "Торпедо"

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин рассказал о проблемах команды с вылетом в Москву.
Фото: ФК "Сочи"
"Сейчас рассматриваются все варианты, как добраться в Москву. Но в данный момент совсем ничего конкретного нет.

Есть угроза, что не успеем к матчу? Учитывая, что здесь коллапс уже два дня, вчера и сегодня, накопилось много задержек, такая угроза есть", - сказал Осинькин.

Ранее сообщалось о том, что футбольный клуб "Сочи" не может вылететь в Москву. Рейс команды был отменен, а небо закрыто из-за атак БПЛА. Также отмечалось, что других билетов нет, как нет и возможности добраться из Краснодара и Минеральных Вод.

На завтра, 7 августа, запланирован матч 5-го тура Первой лиги между столичным "Торпедо" и "Сочи". Игра должна пройти на стадионе "Арена Химки" и начаться в 20:00 по московскому времени.

Источник: "Чемпионат"

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