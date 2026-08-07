- Согласны, что "Зенит" на сей раз не имеет конкурентного преимущества?
- На мой взгляд, в чемпионате есть три команды, которые очень далеко оторвутся от остальных. Это – "Зенит", "Краснодар" и "Спартак". Все-таки "Зенит", который из восьми последних чемпионатов выиграл семь, в определенной степени фаворит. Но "Спартак" здорово доукомплектовался, а команду в целом Карседо подготовил еще в прошлом году. Сейчас взяли Даку именно на ту дефицитную позицию, которая зачастую оставалась вакантной. Понятно, потребует времени вписать албанца в футбол испанца, но опций будет намного больше.
Та голевая стабильность, с которой албанец выступал в "Рубине", говорит о том, что это не калиф на час, подобно Угальде. Надеюсь, что люди, с дивана публикующие всякие заявления, не повлияют на настрой Мирлинда. Они не ходят на футбол из-за Fan ID, не думают о команде, а живут какими-то своими принципами. Слов нет!
Что касается "Краснодара", понятно, идет перестройка команды – ушел Сперцян, травмирован Кордоба. Тем не менее, расширилась обойма, что тоже может оказаться палкой о двух концах. Не привыкший к таким возможностям Мусаев в матче с "Факелом" сделал пять довольно ранних замен и после этого игра рассыпалась. Так или иначе, в "тройку" попадут железобетонно.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
Рабинер: голевая стабильность Даку в "Рубине" говорит, что это не калиф на час, подобно Угальде
Известный спортивный журналист Игорь Рабинер поделился с Rusfootball.info мнением о фаворитах стартовавшего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"