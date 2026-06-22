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Кавазашвили объяснил мотивацию Месси на ЧМ-2026

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили высказался о выступлении Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФИФА
По мнению ветерана, аргентинец продолжает стремиться укрепить своё наследие не только на клубном, но и на международном уровне.

- Месси вынужден из-за своего возраста попытаться оставить величайший след не только как лучший клубный футболист, но и как лучший футболист сборной своей страны, - приводит слова Кавазашвили "Матч ТВ".

Напомним, после трёх голов в ворота Алжира аргентинец сравнялся с Мирославом Клозе по количеству мячей на мундиалях. Аргентинцу нужно забить ещё один гол, чтобы с 17 мячами стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

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