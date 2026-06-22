Аршавин оценил шансы Бельгии на ЧМ-2026

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- Сборная Бельгии - крепкая команда. Есть игроки хорошего качества, но нет изюминки. Нет надежды на то, что они будут претендовать на полуфинал или финал, - приводит слова Аршавина "Матч ТВ"

По мнению экс-футболиста, нынешний состав способен доставить проблемы многим соперникам, однако рассчитывать на борьбу за самые высокие места бельгийцам будет сложно.После двух туров бельгийцы имеют в активе два очка и занимают третью строчку в своей группе. Судьбу путёвки в плей-офф команда решит в заключительном матче против Новой Зеландии.