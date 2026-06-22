Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Уругвай
2 - 2 2 2
Кабо-ВердеЗавершен
Новая Зеландия
1 - 3 1 3
ЕгипетЗавершен
Аргентина
20:00
АвстрияНе начат

Аршавин оценил шансы Бельгии на ЧМ-2026

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин скептически оценил перспективы бельгийской команды на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФИФА
По мнению экс-футболиста, нынешний состав способен доставить проблемы многим соперникам, однако рассчитывать на борьбу за самые высокие места бельгийцам будет сложно.

- Сборная Бельгии - крепкая команда. Есть игроки хорошего качества, но нет изюминки. Нет надежды на то, что они будут претендовать на полуфинал или финал, - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

После двух туров бельгийцы имеют в активе два очка и занимают третью строчку в своей группе. Судьбу путёвки в плей-офф команда решит в заключительном матче против Новой Зеландии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится