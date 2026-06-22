Две женщины назначены главными арбитрами на матчи третьего тура ЧМ

ФИФА представила судейские назначения на матчи третьего тура ЧМ-2026.

Фото: Getty Images

В четверг, 25 июня, состоится матч в рамках третьего тура чемпионата мира-2026 между сборными Германии и Эквадора. Начало - в 23:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначена Тори Пенсо.



В пятницу, 26 июня, на стадионе "Эрроухед" пройдет игра национальных команд Туниса и Нидерландов. Судья Катя Гарсия даст стартовый свисток в 02:00 по московскому времени.