Колосков: жалко, что "Локомотив" разваливается - мы можем потерять хорошую команду

- Я не знаю, что происходит внутри "Локомотива" и не хочу выглядеть прогнозистом. Мне жалко, что "Локомотив" разваливается. Была хорошая команда с поставленной игрой, на них приятно было смотреть.
А сейчас она может превратиться в то, во что превратились "Крылья", из которых косяками уходили футболисты. Мы можем потерять хорошую, самобытную команду, - приводит слова Колоскова "Матч ТВ".
В летнее трансферное окно московский "Локомотив" продал форварда Дмитрия Воробьева в "Краснодар", а также расстался с нападающим Владиславом Сарвели и полузащитником Артемом Тимофеевым. Также клуб покинул Данил Пруцев, выступавший на правах аренды - он вернулся в расположение столичного "Спартака". Красно-зеленые на правах свободного агента подписали Георгия Джикию и арендовали Александра Коваленко.
После двух сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России с 1 набранным баллом в своем активе. "Железнодорожники" сыграли вничью с грозненским "Ахматом" и уступили на выезде махачкалинскому "Динамо".