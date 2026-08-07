Колосков: жалко, что "Локомотив" разваливается - мы можем потерять хорошую команду

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил положение дел в "Локомотиве".

Фото: ФК "Локомотив"

- Я не знаю, что происходит внутри "Локомотива" и не хочу выглядеть прогнозистом. Мне жалко, что "Локомотив" разваливается. Была хорошая команда с поставленной игрой, на них приятно было смотреть.