Камоцци оценил переход Даку в "Спартак"

- Даку будет полезен для клуба. Посмотрим, сможет ли Мирлинд сохранить свою результативность и бомбардирский уровень в футболке "Спартака".
Переплата ли 11 миллионов евро? Это зависит от ситуации на российском рынке. Сейчас, когда клубам сложно приобретать игроков из-за рубежа, цены на внутреннем рынке растут, - приводит слова Камоцци Metaratings.
Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" за 11 миллионов евро и заключил контракт на три года. В текущем сезоне форвард вышел на поле в двух матчах за казанцев в чемпионате России и записал на свой счет два забитых мяча.
В третьем туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо сыграет на домашнем стадионе с "Краснодаром". После двух сыгранных туров столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с шестью набранными очками в своем активе.