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Болельщиков попросили пройти в укрытие. Что происходит на матче Франция - Ирак

Серьёзные погодные условия вмешались в ход матча чемпионата мира между сборными Франции и Ирака.
Фото: Getty Images
Из-за угрозы грозы команды не смогли вовремя начать второй тайм встречи, которая проходит в Филадельфии.

Незадолго до перерыва над ареной начался сильный дождь. Позже на стадионе появилось предупреждение о приближении грозы. Зрителей попросили покинуть трибуны и проследовать в укрытия до улучшения погодной обстановки.

Сначала организаторы рассчитывали увеличить паузу между таймами до 30 минут, однако затем сроки неоднократно переносились. После объявления о возобновлении игры в 02:00 мск стало известно о новой задержке - теперь команды должны вернуться на поле не раньше 02:30.

К моменту остановки матча впереди была сборная Франции - 1:0.

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