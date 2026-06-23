Болельщиков попросили пройти в укрытие. Что происходит на матче Франция - Ирак

Серьёзные погодные условия вмешались в ход матча чемпионата мира между сборными Франции и Ирака.

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Из-за угрозы грозы команды не смогли вовремя начать второй тайм встречи, которая проходит в Филадельфии.Незадолго до перерыва над ареной начался сильный дождь. Позже на стадионе появилось предупреждение о приближении грозы. Зрителей попросили покинуть трибуны и проследовать в укрытия до улучшения погодной обстановки.Сначала организаторы рассчитывали увеличить паузу между таймами до 30 минут, однако затем сроки неоднократно переносились. После объявления о возобновлении игры в 02:00 мск стало известно о новой задержке - теперь команды должны вернуться на поле не раньше 02:30.К моменту остановки матча впереди была сборная Франции - 1:0.