Стало известно, когда Неймар может вернуться на поле на ЧМ-2026

Сборная Бразилии получила хорошие новости перед заключительным матчем группового этапа чемпионата мира.

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Как сообщает ESPN, Неймар впервые после травмы полностью отработал тренировочное занятие вместе с основной группой команды.



Форвард восстанавливался после повреждения правой икроножной мышцы, которое получил 17 мая, выступая за "Сантос". Из-за этой травмы нападающий был вынужден пропустить два стартовых поединка бразильцев на турнире.



По информации источника, Неймар может вернуться на поле уже 25 июня, когда пятикратные чемпионы мира встретятся со сборной Шотландии в решающем матче группы C в Майами