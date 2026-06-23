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Бышовец - о Месси: это явление

Выступление Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года продолжает вызывать восхищение у футбольных специалистов.
Фото: ФИФА
Своим мнением об игре капитана сборной Аргентины поделился Анатолий Бышовец.

- Месси - лидер своей команды. Речь идет о профессионализме, любви к футболу. Месси - это явление. Он главный претендент на звание лучшего футболиста в истории, - цитирует Бышовца "РБ Спорт".

Кроме того, в игре с австрийцами 38-летний нападающий довёл количество голов на чемпионатах мира до 18 и укрепил статус лучшего снайпера в истории мировых первенств.

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