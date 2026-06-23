Игрок "Акрона" назвал условие, при котором Месси станет лучшим в истории футбола

Уверенный старт сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года заставляет всё чаще говорить о её шансах защитить титул.

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- Аргентинцы имеют хорошие шансы снова выиграть. Если они опять завоюют титул, по моему мнению, Лео можно будет окончательно признать лучшим игроком в истории футбола, - приводит слова Бистровича "РБ Спорт"

Своим взглядом на перспективы действующих чемпионов мира поделился полузащитник "Акрона" Кристиян Бистрович. Хорватский футболист считает, что команда Лионеля Скалони способна вновь дойти до финала. Более того, ещё один триумф аргентинцев может окончательно закрыть многолетние споры о величайшем игроке в истории.После двух туров сборная Аргентины уже гарантировала себе участие в плей-офф. Команда одержала победы над Алжиром и Австрией, а её капитан Лионель Месси забил пять голов в этих встречах.