Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии в истории ЧМ



Криштиану Роналду стал единоличным рекордсменом сборной Португалии по количеству голов на чемпионатах мира.

Фото: ФИФА

Историческое достижение 41-летний форвард установил в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана. Нападающий оформил дубль и довёл свой бомбардирский счёт на мировых первенствах до десяти мячей. Таким образом, Роналду превзошёл легендарного Эйсебио, который ранее удерживал рекорд национальной команды с девятью голами на мундиалях.



Помимо дубля Роналду, ещё один мяч прямым ударом со штрафного забил Нуну Мендеш.