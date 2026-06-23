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Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии в истории ЧМ

Криштиану Роналду стал единоличным рекордсменом сборной Португалии по количеству голов на чемпионатах мира.
Фото: ФИФА
Историческое достижение 41-летний форвард установил в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана. Нападающий оформил дубль и довёл свой бомбардирский счёт на мировых первенствах до десяти мячей. Таким образом, Роналду превзошёл легендарного Эйсебио, который ранее удерживал рекорд национальной команды с девятью голами на мундиалях.

Помимо дубля Роналду, ещё один мяч прямым ударом со штрафного забил Нуну Мендеш.

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