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Роналду отреагировал на вопрос о Месси

Криштиану Роналду не стал обсуждать Лионеля Месси после победного матча сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
После разгрома Узбекистана со счётом 5:0 капитан португальцев общался с журналистами. Во время интервью один из репортёров напомнил форварду о дубле Месси в игре против Австрии.

- Задавайте следующий вопрос, - ответил нападающий.

Роналду дважды поразил ворота сборной Узбекистана и был признан лучшим игроком встречи. После этого матча на счету 41-летнего португальца стало 10 голов на чемпионатах мира.

Месси, в свою очередь, лидирует в списке бомбардиров нынешнего турнира с пятью забитыми мячами.

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