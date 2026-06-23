Роналду отреагировал на вопрос о Месси

Фото: Getty Images

- Задавайте следующий вопрос, - ответил нападающий.

После разгрома Узбекистана со счётом 5:0 капитан португальцев общался с журналистами. Во время интервью один из репортёров напомнил форварду о дубле Месси в игре против Австрии.Роналду дважды поразил ворота сборной Узбекистана и был признан лучшим игроком встречи. После этого матча на счету 41-летнего португальца стало 10 голов на чемпионатах мира.Месси, в свою очередь, лидирует в списке бомбардиров нынешнего турнира с пятью забитыми мячами.