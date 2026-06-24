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Колосков высказался о перспективах Неймара на ЧМ-2026

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о перспективах Неймара на чемпионате мира 2026 года после восстановления бразильца от травмы.
Фото: ФИФА
Функционер отметил, что сейчас сложно прогнозировать, каким окажется возвращение форварда на поле. По словам Колоскова, всё будет зависеть от состояния самого футболиста после пропуска первых матчей турнира.

- Ни один человек в мире не сможет сказать, что будет с Неймаром. Может, он как Месси, великолепно сыграет, а может - как Роналду. Хотелось бы, чтобы Неймар проявил себя, - цитирует Колоскова "Матч ТВ".

Напомним, нападающий пропустил два стартовых матча сборной Бразилии на чемпионате мира из-за травмы.

Матч Бразилия - Шотландия состоится 25 июня.

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