Колосков высказался о перспективах Неймара на ЧМ-2026

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о перспективах Неймара на чемпионате мира 2026 года после восстановления бразильца от травмы.



Фото: ФИФА





- Ни один человек в мире не сможет сказать, что будет с Неймаром. Может, он как Месси, великолепно сыграет, а может - как Роналду. Хотелось бы, чтобы Неймар проявил себя, - цитирует Колоскова "Матч ТВ"

Напомним, нападающий пропустил два стартовых матча сборной Бразилии на чемпионате мира из-за травмы.



Матч Бразилия - Шотландия состоится 25 июня. Функционер отметил, что сейчас сложно прогнозировать, каким окажется возвращение форварда на поле. По словам Колоскова, всё будет зависеть от состояния самого футболиста после пропуска первых матчей турнира.Напомним, нападающий пропустил два стартовых матча сборной Бразилии на чемпионате мира из-за травмы.Матч Бразилия - Шотландия состоится 25 июня.