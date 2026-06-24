Месси объяснил, что помогает ему оставаться на топ-уровне

Лионель Месси заявил, что не придаёт большого значения своему возрасту и сосредоточен исключительно на состоянии собственного организма.



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- Честно говоря, во время игры я не думаю о том, сколько мне лет, а скорее о том, как я себя чувствую физически. Я просто стараюсь выложиться на максимум, независимо от возраста, и отдать все, что у меня есть. По правде говоря, я чувствую себя очень хорошо, - цитирует Месси журналист Фабрицио Романо.

Капитан сборной Аргентины отметил, что по-прежнему чувствует себя отлично и старается приносить максимальную пользу команде.В двух стартовых матчах турнира он забил пять мячей, включая дубль в ворота Австрии, и возглавляет гонку бомбардиров. Кроме того, встреча с австрийцами позволила Месси установить новый исторический рекорд чемпионатов мира. Теперь на счету нападающего 18 голов на мундиалях - это лучший результат за всю историю турнира.