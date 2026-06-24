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Радимов признался, что восхищён игрой Месси

Владислав Радимов прокомментировал выступление Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФИФА
По словам бывшего футболиста "Зенита", аргентинец продолжает удивлять даже на позднем этапе карьеры.

- Я в восторге. Он творит эту магию, на днях ему будет 39 лет. С каждым днем ты всё восхищаешься и восхищаешься тем, что он творит на поле. Фантастика, - заявил Радимов в эфире "Матч ТВ".

На нынешнем мировом первенстве Месси уже успел оформить хет-трик в ворота Алжира и дубль в матче с Австрией. Благодаря этим голам аргентинец не только возглавил список лучших снайперов турнира, но и стал единоличным рекордсменом чемпионатов мира по количеству забитых мячей. Сейчас в его активе 18 голов на мундиалях.

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