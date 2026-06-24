Радимов признался, что восхищён игрой Месси

Владислав Радимов прокомментировал выступление Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.



Фото: ФИФА

- Я в восторге. Он творит эту магию, на днях ему будет 39 лет. С каждым днем ты всё восхищаешься и восхищаешься тем, что он творит на поле. Фантастика, - заявил Радимов в эфире "Матч ТВ".