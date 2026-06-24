Быстров не увидел открытий на ЧМ-2026

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- Пока что меня никто не удивил на этом чемпионате мира. Даже Кабо-Верде и Кюрасао не удивили. Все понимают, что лидеры только набирают форму, - приводит слова Быстрова "Спорт-Экспресс"

По мнению эксперта, турнир пока проходит без неожиданных откровений.Групповой этап мирового первенства продолжается, а финальный матч турнира состоится 19 июля. Действующим обладателем титула остаётся сборная Аргентины, которая уже гарантировала себе место в плей-офф после двух побед подряд.