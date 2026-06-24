Главный тренер Узбекистана: пять пропущенных голов - это слишком много

Фабио Каннаваро прокомментировал поражение сборной Узбекистана от Португалии.

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- Теперь нужно сосредоточиться на следующем матче, но пять пропущенных голов сегодня - это слишком много, - сказал Каннаваро.

Рулевой узбекистанской команды признал, что итоговый счёт получился слишком тяжёлым для его подопечных.Сборная Узбекистана уступила Португалии со счётом 0:5. Ранее команда Каннаваро проиграла Колумбии - 1:3, поэтому после двух туров остаётся без набранных очков.Несмотря на два поражения, Узбекистан ещё сохраняет теоретические шансы на выход из группы. В заключительном туре команда сыграет против ДР Конго.