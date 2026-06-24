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Бубнов: Россия вылетела бы с ЧМ-2026 так же, как и Узбекистан

Александр Бубнов скептически оценил перспективы сборной России на чемпионате мира.
Фото: "Коммент.Шоу"
Эксперт прокомментировал разговоры о том, что сборная России могла бы побороться за выход из группы на нынешнем мундиале.

- Не факт, что они туда бы попали. Они вылетели бы, как вылетела сборная Узбекистана, - заявил Бубнов в своём телеграм-канале.

Сборная России не участвует в официальных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Все это время национальная команда проводит только товарищеские матчи и пропускает отборочные циклы к крупным международным соревнованиям.

Узбекистан, который впервые в истории пробился на чемпионат мира, после двух туров группового этапа остаётся без набранных очков.

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