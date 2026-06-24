Роналду стал первым игроком старше 40 лет с дублем на ЧМ



Криштиану Роналду продолжает устанавливать исторические достижения на чемпионате мира 2026 года.

Фото: ФИФА

Нападающий сборной Португалии дважды поразил ворота Узбекистана в матче второго тура группового этапа и помог своей команде одержать крупную победу со счётом 5:0. Благодаря дублю 41-летний форвард стал первым футболистом в истории мировых первенств, которому удалось забить два мяча в одном матче после достижения 40-летнего возраста.



Кроме того, Роналду поднялся на второе место в списке самых возрастных авторов голов на чемпионатах мира. На момент встречи с Узбекистаном капитану португальцев было 41 год и 138 дней.



Лидером по этому показателю остаётся бывший нападающий сборной Камеруна Роже Милла, отличившийся на ЧМ-1994 в возрасте 42 лет и 39 дней. Третью строчку занимает экс-защитник сборной Португалии Пепе, который забил на чемпионате мира 2022 года в возрасте 39 лет и 283 дней.