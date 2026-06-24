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Глушаков отказался продавать футболку Месси за 2 млн рублей

Экс-игрок сборной России Денис Глушаков рассказал, что не стал расставаться с игровой футболкой Лионеля Месси, несмотря на предложение о её покупке.
Фото: Getty Images
Глушаков вспомнил, что за памятный сувенир ему готовы были заплатить два миллиона рублей.

- Предлагали ли когда-нибудь выкупить футболку Месси? Да, один раз предлагали два миллиона рублей. Конечно, это мало! Чем больше Месси забивает на чемпионате мира, тем больше растет цена на его футболку, - передаёт слова Глушакова "Матч ТВ".

По словам бывшего хавбека, вопрос о продаже футболки он сейчас даже не рассматривает.

Этот игровой комплект достался ему после товарищеской встречи России и Аргентины в 2017 году, когда футболисты обменялись майками после финального свистка.

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