Глушаков отказался продавать футболку Месси за 2 млн рублей

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- Предлагали ли когда-нибудь выкупить футболку Месси? Да, один раз предлагали два миллиона рублей. Конечно, это мало! Чем больше Месси забивает на чемпионате мира, тем больше растет цена на его футболку, - передаёт слова Глушакова "Матч ТВ"

Глушаков вспомнил, что за памятный сувенир ему готовы были заплатить два миллиона рублей.По словам бывшего хавбека, вопрос о продаже футболки он сейчас даже не рассматривает.Этот игровой комплект достался ему после товарищеской встречи России и Аргентины в 2017 году, когда футболисты обменялись майками после финального свистка.