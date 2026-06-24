Губерниев вновь раскритиковал Роналду

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- Кстати, бывшее полено Роналду ещё себя покажет со знаком минус, когда соперники будут серьёзные! Это ясно всем нам, кто глубоко понимает футбол! - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, в матче второго тура португальцы разгромили соперника со счётом 5:0, а 41-летний нападающий отметился дублем.Ранее телеведущий жёстко оценил игру португальца после встречи с ДР Конго (1:1), в которой Роналду получил низкие оценки за выступление. Несмотря на два гола в ворота Узбекистана, Губерниев по-прежнему скептически смотрит на перспективы капитана сборной Португалии в матчах против более сильных соперников.