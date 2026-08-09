Дмитрий Черышев высказался о предстоящем матче "Зенита" против "Родины"

- "Родина" может отобрать очки?
- Однозначно нет. Команда еще не сыграна, сырая. 2:0.
- Кто вообще не из первой пятерки способен отобрать очки в Питере?
- Только "Зенит" сам у себя.
- Соболева, или Аугусто уже сразу ставить?
- Соболев прогрессирует на глазах. Аугусто тоже мне понравился. Сергей разберется, кого когда выпустить. Посмотрит, кто в защите у "Родины" и сориентируется.
Мы с Денисом часто эти темы обсуждаем. В "Вильярреале" выходил на замену и пять игр подряд отдавал. Такое видение тренера, а Марселино это большой тренер, имеет право на жизнь. А потом забрал место в основе.
- Денис в "Красаве" остается?
- Пока в Греции. Больше ничего не могу сказать.