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Дмитрий Черышев высказался о предстоящем матче "Зенита" против "Родины"

Прогноз на матч 3-го тура РПЛ "Зенит" - "Родина" для Rusfootball.info дал наставник таджикского "Равшана", автор 47 голов в испанской Примере Дмитрий Черышев.
Фото: ФК "Зенит"
- "Родина" может отобрать очки?

- Однозначно нет. Команда еще не сыграна, сырая. 2:0.

- Кто вообще не из первой пятерки способен отобрать очки в Питере?

- Только "Зенит" сам у себя.

- Соболева, или Аугусто уже сразу ставить?

- Соболев прогрессирует на глазах. Аугусто тоже мне понравился. Сергей разберется, кого когда выпустить. Посмотрит, кто в защите у "Родины" и сориентируется.

Мы с Денисом часто эти темы обсуждаем. В "Вильярреале" выходил на замену и пять игр подряд отдавал. Такое видение тренера, а Марселино это большой тренер, имеет право на жизнь. А потом забрал место в основе.

- Денис в "Красаве" остается?

- Пока в Греции. Больше ничего не могу сказать.

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