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"Хорошая команда, но мы должны сохранять свои принципы игры". Шварц - перед "Динамо" Мх

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц поделился мнением о сопернике перед матчем против махачкалинского "Динамо" в 3-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Хорошая команда, начала чемпионат с двух побед.

Играет с разными схемами: иногда с двумя центральными защитниками, иногда с тремя, использует схему 4–4–2. Учитывая, что сегодня играет Егор Смелов, то скорее всего схема будет 4–2–3–1, в то же время мы должны интенсивно и усердно сохранять свои принципы игры", - сказал Шварц в эфире "Матч ТВ".

Матч между московским и махачкалинским "Динамо" откроет программу 3-го тура Российской Премьер-Лиги сегодня, 9 августа. Матч пройдет на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, стартовый свисток запланирован на 14:30 по московскому времени.

На старте этого чемпионата команда Сандро Шварца набрала одно очко, сыграв дома вничью с "Крыльями Советов" (0:0) и проиграв в гостях "Балтике" (1:2). Махачкалинцы одержали две победы и имеют в своем активе 6 набранных баллов.

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