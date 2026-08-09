Губерниев поделился ожиданиями от матча "Спартак" - "Краснодар"

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем центральном матче 3-го тура РПЛ.

Фото: РПЛ

Но я ставлю 60 на 40 в пользу "Спартака". 2:1 — "Спартак" выиграет", - сказал Губерниев.