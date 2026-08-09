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Губерниев поделился ожиданиями от матча "Спартак" - "Краснодар"

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем центральном матче 3-го тура РПЛ.
Фото: РПЛ
"Думаю, что игра будет очень боевая. У "Спартака" чуть больше шансов с учетом созидания. "Спартак" играет дома, болельщики погонят команду вперед. Посмотрим, как "Краснодар" справится с учетом своей текучки кадров.

Но я ставлю 60 на 40 в пользу "Спартака". 2:1 — "Спартак" выиграет", - сказал Губерниев.

Центральный матч третьего тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Спартак" примет на своем поле вице-чемпиона страны "Краснодар", состоится сегодня, 9 августа, в Москве. Игра пройдет на стадионе "Лукойл Арена" и начнется в 20:00 по столичному времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

На данный момент красно-белые набрали 6 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата. Краснодарцы имеют в своем активе аналогичное количество баллов и располагаются следом.

Источник: "Матч ТВ"

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