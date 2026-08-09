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Губерниев: "Спартак" в каждом сезоне - претендент на чемпионство, как бы ни играл

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Мы очень любим вручать медали заранее.

"Спартак" в каждом сезоне — претендент на чемпионство, не всегда получается.

А вот "Акрон" и "Родина", например, не в каждом, да уже и "Динамо" не в каждом, а "Спартак" в каждом, как бы он ни играл", - сказал Губерниев.

В текущем чемпионате московский "Спартак" набрал 6 очков после двух сыгранных туров. Команда одержала победы над столичной "Родиной" (3:0) и грозненским "Ахматом" (2:1) и занимает второе место в турнирной таблице.

Сегодня, 9 августа красно-белые сыграют у себя дома против "Краснодара". Встреча пройдет на "Лукойл Арене", начало - в 20:00 по Москве.

Источник: "Матч ТВ"

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